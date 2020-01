Riforme, Baldelli: "Se referendum fosse voto su governo non scontato il sì"

"Uno spavaldo Luigi Di Maio sfida Matteo Salvini a fare la campagna per il NO al referendum sul taglio dei parlamentari. Se il referendum confermativo diventasse un voto contro il governo, e contro lui, Zingaretti e Renzi, non darei affatto per scontata la vittoria del SI". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vice presidente dei deputati di Forza Italia.