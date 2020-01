Immigrati, la Ong: "Uomo ucciso da guardia costiera libica"

"Siamo stati chiamati da alcuni dei migranti che dicono che alcune delle 65 persone si stanno rifiutando di sbarcare a Tripoli, e che la cosiddetta Guardia Costiera ha sparato a un migrante e gettato il corpo in mare". Lo scrive l'associazione Alarm Phone in un tweet, in base alle informazioni riferite da altri migranti che erano sul gommone con l'uomo deceduto e che sono stati riportati a Tripoli.



Notizie confermate anche da Oim Libia, che sempre sui Twitter ha riferito di "60 migranti rientrati a Tripoli su una imbarcazione commerciale che" inizialmente "si sono rifiutati di sbarcare" e che poi sono stati obbligati a scendere a terra "e sono stati portati in un centro di detenzione".