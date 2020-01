I clandestini puntano su Malta. Che se ne frega e li lascia in mare

Sea Watch Italia accusa Malta di ritardi nei soccorsi per una barca di migranti in difficoltà. Lo scrive l'organizzazione su Twitter ricostruendo l'accaduto. "La scorsa notte siamo stati testimoni di un pericoloso ritardo nelle operazioni di soccorso di un gommone da parte di @Armed_Forces_MT. Quello che è accaduto ha messo a serio rischio la vita delle persone a bordo. L'altra sera @alarm_phone ci aveva segnalato la posizione di un'imbarcazione in difficoltà. Malta comunicava che avrebbe assunto il comando del soccorso dirigendosi verso la posizione nota su cui anche noi abbiamo fatto rotta".



"Ci sono volute 8 ore per arrivare sulla scena dove abbiamo immediatamente distribuito i giubbotti di salvataggio. Le persone erano in mare da giorni: hanno raccontato di aver visto passare almeno 2 navi. Molto vicino c'era una motovedetta maltese a tre ore di navigazione. Malta ha comunicato a #SeaWatch che avrebbe trasbordato le persone. Abbiamo assistito, nel cuore della notte, ad un comportamento irresponsabile e pericoloso. Questi ritardi sono inaccettabili", conclude l'Ong.