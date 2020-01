Libia, Serraj accetta la tregua e invita a una conferenza nazionale

Il presidente del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Serraj, ha accolto la tregua proposta dai presidenti di Turchia e Russia e comunicata nella notte anche dal generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. In una nota pubblicata alle 2 del mattino, il premier del governo riconosciuto dall'Onu ha confermato il cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte. Ha inoltre invitato le parti a un negoziato guidato dall'Onu su come organizzare la tregua e a lavorare insieme a tutti i libici per una conferenza nazionale in vista della Conferenza di Berlino per arrivare alla pace. Serraj ha promesso che in caso di violazione, Tripoli si difenderà.