Coronavirus, il Veneto contesta i dati Gimbe

L'incremento medio giornaliero dei tamponi per la diagnosi del coronavirus in Veneto, nel periodo 25/04-06/06 rispetto al periodo precedente (21/2-24/4) è stato del 103%. Lo rende noto la Regione Veneto, in relazione alle valutazioni diffuse giovedì dalla Fondazione Gimbe su un presunto calo dei tamponi che si sarebbe verificato in Veneto.



Nel periodo compreso tra il 25/04 e il 06/06 sono stati eseguiti -viene sottolineato - mediamente ogni giorno 10.172 tamponi, nel periodo precedente (21/02 - 24/04) erano stati eseguiti mediamente ogni giorno 5013 tamponi. I tamponi processati e accompagnati dall'esito sono stati, ad oggi, 780.786.