Coronavirus, il Cile supera 150mila casi in 100 giorni pandemia

A 100 giorni dall'inizio della pandemia del coronavirus in Cile, il Paese sudamericano ha superato oggi i 150 mila contagi e 2.600 vittime per la crisi sanitaria, confermandosi la terza nazione in America Latina per numero di infetti, dopo Brasile e Perù. Lo riporta il sito Emol. Il sottosegretario per le Reti assistenziali del ministero della Salute, Arturo Zuniga, ha riferito che in 24 ore sono stati registrati 5.596 nuovi casi, di cui 5.089 sintomatici e 507 asintomatici. Il dato ha portato il numero totale di contagi finora registrati in Cile a 154.092. Parlando delle vittime, il sottosegretario ha riportato che sono stati inseriti nelle statistiche 173 nuovi decessi confermati, ricordando che "questo numero non corrisponde a morti delle ultime 24 ore", ma sono dovuti a un nuovo sistema di conteggio adottato dal Paese.



Nello specifico, "20 sono morti il 9 giugno, 60 l'8 giugno, 22 il 7 giugno e 71 persone sono morte prima del 7 giugno". Il numero totale dei morti per coronavirus ammonta a 2.648. "Come abbiamo ripetuto, il mese di giugno è probabilmente il mese più difficile nella lotta contro questa malattia, soprattutto a causa degli effetti nella zona centrale del paese, dove vive il maggior numero di persone", ha detto il ministro della Salute Jaime Manalich durante la presentazione dei dati.