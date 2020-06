L'appello di Fdi al Governo: "Non abbandonare gli agricoltori del Nord"

"Il Governo non abbandoni gli agricoltori in difficoltà. Dal miranese al portogruarese, ma anche in altre zone del Veneto e del nord Italia le violente grandinate di questi giorni hanno compromesso in larga parte i raccolti di pesche, albicocche e fragole. Il ministro Bellanova convochi le parti interessate e metta in campo immediatamente tutte le misure necessarie a sostenere le aziende agricole colpite prima dall'emergenza Covid e ora dal maltempo". Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.