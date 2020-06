Trump ritira i soldati USA dall'Iraq

Gli Usa "continueranno a ridurre" la loro presenza militare in Iraq "nei prossimi mesi". Lo hanno annunciato i due governi, americano e iracheno, in una dichiarazione congiunta. "I due paesi - si legge nella dichiarazione - hanno preso atto del fatto che, alla luce dei significativi progressi compiuti per sradicare la minaccia dell'Isis, nei prossimi mesi gli Stati Uniti continueranno a ridurre le proprie forze in Iraq". Gli Stati Uniti inoltre "discuteranno con il governo iracheno il numero delle forze rimanenti" nel paese mediorientale.