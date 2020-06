Aumentano i contagi in Pakistan, ma il ministro ringrazia Allah

Nuovo record di contagi e vittime da coronavirus in Pakistan. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nuovi 6.397 casi, con 107 morti. Il bilancio dei positivi, come ha riportato il nuovo bollettino del ministero della Salute, è ora di 125.933 e 2.463 sono le vittime totali. Salgono infine a 40.247 le persone che sono guarite dal covid-19. In un discorso alla nazionale, il primo ministro Imran Khan ha ringraziato Allah perché "la situazione in Pakistan è leggermente meglio del resto del mondo" grazie a quello che lui stesso ha definito il miglior team a disposizione.