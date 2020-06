Scuola, docenti cercasi

4.500 nuovi insegnanti per "rimpolpare" la scuola, messa in crisi dall'epidemia di coronavirus e che recentemente ha visto anche la grande fuga di professori che avrebbero dovuto rendersi disponibili come membri di commissione e membri interni per gli esami. Il ministro Azzolina corre ai ripari e chiede assunzioni di massa. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Dpr che stabilisce l'assunzione da parte del ministero dell'Istruzione di 4.500 docenti con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall'anno scolastico 2020/2021.