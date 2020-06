La Lega smonta la panzana della "Zona rossa" regionale

“Sulla mancata zona rossa in Val Seriana il premier Conte ha fatto una scelta politica sbagliata e mi fa piacere che finora i pm si siano espressi dicendo che era una competenza del Governo. Ma con quali forze dell’ordine un ente locale può istituire una zona rossa? Esiste in Italia una forza di polizia al comando di una Regione? Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza rispondono ad una singola Regione?".



"Nessun Comune o nessuna Regione possono istituire da soli una zona rossa non disponendo di forze dell’ordine che in Italia rispondono esclusivamente ai ministeri di riferimento e al Governo”. Lo ha dichiarato ieri mattina ai microfoni di Radio Radicale l'on. Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



“Le critiche alla Regione Lombardia? Non bisogna guardare i numeri assoluti", ha sottolineato l’on. Grimoldi, "ma le percentuali, la Lombardia ha 10 milioni di abitanti ed è stata l’epicentro di questo terremoto sanitario per cui è evidente che ha più contagi del Molise, ma in termini percentuali la provincia più colpita in Italia è stata quella di Piacenza che non è in Lombardia ma nell’Emilia Romagna amministrata dal Pd. E se il virus è arrivato in Italia è perché qualcuno al Governo ha vigilato poco per prevenirlo”.