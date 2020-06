Pandemia, Ghisleri: "La politica ne esce a pezzi"

Dalla pandemia "la politica ne esce a pezzi: le persone sono scontente con gli scontenti; sono arrabbiate con gli arrabbiati; denunciano anche una cattiva operazione dell'opposizione. Non c'è qualcuno, dunque, al di sopra di tutti. I punti di riferimenti non ci sono. Credo che in questo momento i sindaci, il governatore Zaia sono quelle personalità che gli italiani hanno preso come riferimento ma avevano anche le capacità di operare". Così la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital.



Sull'ipotesi di un partito di Giuseppe Conte, Ghisleri spiega: "Ho visto i sondaggi, noi l'abbiamo testato in tempi passati, pre-pandemia, e si aggirava attorno al 10%. Ma gli esempi precedenti, da Dini a Monti, non sono esaltanti. Io lo sconsiglierei, sarebbe un carpiato nel vuoto e non servirebbe a nulla".