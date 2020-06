Bollo auto, in Lombardia slitta in autunno

"Grazie alla Regione Lombardia per aver approvato la sospensione del bollo auto fino al 30 settembre 2020 e la proroga pagamento tasse, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 ottobre 2020. Complimenti alla giunta regionale lombarda, al governatore Attilio Fontana e all'assessore al Bilancio, Davide Caparini, per questa decisione che aiuta i cittadini in questo momento di enorme difficoltà". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.