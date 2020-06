Coronavirus, più morti nel Piacentino. Ma i compagni attaccano Fontana

"Comprendiamo le difficoltà matematiche del sottosegretario Malpezzi che anche oggi, pur essendo lombarda, strumentalizza per fini politici tutto quanto abbiamo vissuto rinfacciando alla propria Regione di aver avuto ‘il maggior numero di contagi e decessi’.

Forse alla Malpezzi sfugge che parliamo della più grande Regione italiana con 10 milioni di abitanti... Se però vuole esaminare le percentuali, ma forse per lei diventa troppo complicato, allora il numero più alto di contagi e decessi lo ha avuto la provincia di Piacenza, in Emilia, amministrata dal PD. Per cui qualcuno dia alla Malpezzi una calcolatrice e una cartina geografica prima di parlare, così la prossima volta eviterà di dire altre stupidaggini". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.