Plastica, il leghista Pase: “Necessario trasformare una criticità in una risorsa”

Si è svolto oggi al Pirellone il primo di un ciclo di incontri dedicati alle Pubbliche Amministrazioni relativi alle tematiche ambientali. “Obiettivo del convegno di oggi – spiega il consigliere Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente e fautore dell’iniziativa – è stato quello di concentrare l’attenzione sul tema della gestione sostenibile della plastica, coniugando aspetti normativi, culturali e di buona amministrazione. Dobbiamo tenere il considerazione non solo che il Consiglio Ue ha già dato il via libera formale alla direttiva che vieterà, a partire dal 2021, tutti gli oggetti in plastica monouso, ma anche la chiusura dei mercati cinesi alla plastica in eccesso proveniente dall'Europa".



"E’ dovere della politica, quindi, intervenire con azioni concrete per favorire il recupero e il riciclo di questa materia, sensibilizzando i cittadini verso una corretta raccolta differenziata, la riduzione di prodotti usa e getta di plastica e promuovendo al tempo stesso l’utilizzo di materiale bio-compostabile, uno stile di vita e di consumo sostenibile, lavorando anche sull’eco design che oggi pone dei forti limiti al riciclo", continua.



"In Consiglio Regionale abbiamo già approvato nei mesi scorsi una risoluzione per invitare la Giunta Regionale Lombarda e il Governo Italiano ad introdurre misure atte ad incentivare comportamenti virtuosi relativi alla riduzione dell'uso della plastica, nella convinzione che l’esempio virtuoso dovesse partire proprio dai nostri stessi uffici. Una giusta amministrazione della plastica – conclude Pase - può riuscire a trasformare una criticità in una risorsa”.