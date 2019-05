Macelleria messicana: scoperte fosse comuni con decine di corpi

Ammazzati dai narcotraficcanti. Sono almeno 34 i cadaveri che la polizia locale ha scoperto nelle scorse ore, in due diverse aree dello stato occidentale di Jalisco. Le vittime sono state giustiziate ed interrate e due dei corpi sono già stati identificati, mentre gli scavi continuano. Si tratta probabilmente di persone coinvolte in maniera diretta o indiretta nella lotta per la spartizione dei territori della droga.



In quattro raid, poliziotti hanno trovato veicoli rubati e attrezzature tattiche. L'area incriminata è sotto il controllo del Jalisco New Generation Cartel, uno dei gruppi mafiosi più feroci e sfacciati del Messico, che in passato è arrivato ad abbattere un elicottero militare con un lanciarazzi, che sfida apertamente la polizia, avendo creato uno stato parallelo, e che è responsabile di almeno 40.000 sparizioni dall'inizio della guerra della droga nel 2006.