Trump ricatta la Cina: "Dazi subito o sarà peggio"

The Donald pesta i pugni sul tavolo e lancia un ultimatum a Pechino. "L'accordo con la Cina sarà ben peggiore se dovrà essere negoziato nel mio secondo mandato. Sarebbe saggio per loro agire ora, ma amo raccogliere grandi tariffe!".



Lo ha twittato il presidente americano Donald Trump, dopo aver aumentato i dazi su 200 miliardi di merce cinese per i ripensamenti di Pechino nelle trattative commerciali. Non è un segreto che Pechino spera che Trump cada e tira in lungo per negoziare con un successivo, possibile governo dem, più appecorinato ai voleri cinesi, come già fu con Obama, non a caso ribattezzato Obamao.



Ma il tycoon non ci sta. "Penso che la Cina abbia sentito che era battuta così malamente nei recenti negoziati che pensava di poter aspettare le elezioni 2020 per vedere se era più fortunata e avere un democratico vittorioso", ha aggiunto.