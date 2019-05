Decreto sicurezza bis, scontro Lega-M5S

Nuovo scontro, al Governo, sul decreto sicurezza bis annunciato da Matteo Salvini, che nelle scorse ore aveva dichiarato: "Il decreto andrà in Consiglio dei ministri in settiman". Pronta la replica di Di Maio: "Sono molto deluso, non c'è nulla sui rimpatri. Il tema non sono gli arrivi che abbiamo fermato. Sui migranti Salvini non può sempre dare la colpa ad altri. Non vorrei che il decreto sicurezza bis fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri".



I pentastellati sono intervenuti anche sul conflitto di interessi; Di Maio ha rilancia la propria proposta e ha chiesto alla Lega di smentire i contatti con Berlusconi. Salvini ha replicato: "Con lui solo una telefonata di auguri".