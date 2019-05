La foto della vergogna: i centri sociali contro gli alpini

Sta diventando virale la foto dei giovani, presumibilmente dei centri sociali visto l'abbigliamento dark, in cui si accusano gli alpini di portare la guerra. Definendosi "antimilitaristi sempre", ed usando le vernici rosse e nere tipiche degli anarchici e degli antagonisti, questi giovani hanno voluto così manifestare il proprio dissenso contro l'adunata nazionale degli alpini. Ma hanno solo dimostrato di non conoscere la storia. Forse sarebbe il caso tornassero a scuola.



"Per qualcuno la vergogna non ha limiti", ha giustamente commentato su Twitter il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti.