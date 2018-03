Morto l'imprenditore Giuseppe Soffiantini, sequestrato per 237 giorni nel 1997

Lunedì mattina è stata diffusa la notizia della morte di Giuseppe Soffiantini. L'imprenditore di Manerbio, nel Bresciano, che fece stare l'Italia col fiato sospeso è deceduto a 83 anni per problemi al cuore, quel cuore che batteva all'impazzata quando per 237 giorni fu tenuto prigioniero per mano dell'Anonima sequestri: una banda capeggiata da Mario Morto, ex pastore di Ovodda, paese sardo nel Nuorese. Era il 17 giugno del 1997 quando, tra le 22.30 e le 23.00, l'imprenditore tessile viene prelevato dalla sua villa a Manerbio. I rapitori, un gruppo di esperti banditi, prima imbavagliarono sua moglie, morta meno di un anno fa e la sua collaboratrice domestica, poi lo portarono via. Fu rinchiuso in diversi covi tra la Calvana, catena montuosa toscana, le montagne pratesi e le campagne tra Grosseto e Siena, dove venne tenuto in condizioni disumane da Giovanni Farina e Attilio Cubeddu.



Si tratta di uno dei sequestri più lunghi e particolari avvenuti in Italia. Nel corso del sequestro, il 17 ottobre 1997, fu ucciso a Riofreddo, durante un blitz fallito per tentare di liberare Soffiantini, il poliziotto Samuele Donatoni, ispettore del Nocs. Era il 9 febbraio 1998, circa alle nove di sera, quando Adele sentì di nuovo al telefono la voce del marito: "Sono libero, venitemi a prendere". Soffiantini era all'Impruneta, alle porte di Firenze. Per ottenere la sua liberazione venne versato un riscatto di cinque miliardi di lire. Soffiantini lascia tre figli Carlo, Giordano e Paolo. Da qualche giorno era ricoverato all'istituto bresciano Poliambulanza.