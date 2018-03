Emiliano insiste: "Il Pd sostenga un governo 5Stelle. L'Aventino è pericoloso"

"Il Partito democratico può decidere se far unire il Movimento 5 Stelle e Salvini e rimanere fuori da ogni controllo democratico di questo processo difficile. Mi è venuto in mente l'Aventino il cui risultato è stato la deriva autoritaria dell'Italia, o se viceversa si può provare utilizzando la forza che deriva da questa legge elettorale proporzionale, individuando dei punti chiave, in materia di sicurezza, pari opportunità e uguaglianza, di contrasto alla povertà, ci sono molte cose se ci possono fare, concordando un programma sostenendolo dall'esterno".



Lo ha detto lunedì il governatore della Puglia, Michele Emiliano, all'ingresso della sede del Pd per la direzione. "Se il M5S ce la fa bene, sarà un bene per tutta l'Italia" ha aggiunto. "Se non ce la fa il Pd dovrà prendere atto e andare a votare. Andare a votare direttamente è impossibile e pericolosissimo per il Pd e non credo che il Pd possa sostenere un governo di destra". Emiliano, insieme ad altri esponenti del Partito Democratico, già prima delle elezioni aveva proposto di lavorare per un accordo di governo a sinistra, insieme con i grillini.