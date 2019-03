Telt: via libera ai bandi di gara

Il consiglio d'amministrazione di Telt, in video conferenza tra Roma e Parigi, ha dato via libera all'unanimità alla pubblicazione degli 'avis de marchés' gli inviti a presentare candidatura relativi agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base della Torino-Lione. Tutti i dieci consiglieri aventi diritto di voto si sono espressi a favore alla presenza del rappresentante dell'Unione Europea.



Il consiglio d'amministrazione della società italo-francese responsabile della realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità è durato poco più di quattro ore. La decisione di pubblicare gli 'avis de marchés' era stata anticipata da Telt nella lettera di sabato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per rispettare il termine del 31 marzo per la presentazione alla Commissione europea del finanziamento per l'anno 2019.