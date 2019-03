Depurazione del lago di Garda, la Lega: "Occorre muoversi in fretta”

Sindaci bresciani convocati giovedì per individuare una soluzione per la depurazione del lago di Garda. Commenta il consigliere regionale del Carroccio Francesca Ceruti, bresciana: “Dopo l'incontro tenutosi in Regione a gennaio con l'assessore al Territorio Pietro Foroni (che ringrazio per la celerità con cui ha attivato il tavolo a Palazzo Lombardia) e con noi consiglieri bresciani, per la depurazione dei comuni del lago di Garda, Regione Lombardia ha individuato come ente interlocutore ove confrontarsi la Provincia di Brescia. Adesso è ufficiale che i giovedì i sindaci saranno convocati”.



“Il progetto di Acque Besciane”, continua Ceruti, “è pronto, anche se non pare essere stato presentato ufficialmente ai sindaci che conoscono solo l'ubicazione dei due depuratori, uno a Gavardo e uno a Montichiari. Lo scopo è collettare tutti i comuni del lago di Garda spostando gli scarichi dalla condotta sublacuale al fiume Chiese. Tutti concordano sulla necessità di depurare le acque e ripulire il lago di Garda; si tratta di una priorità che non può più aspettare ma che deve rispettare gli equilibri del fiume Chiese e garantire che l'impatto ambientale non vada a penalizzare o compromettere ulteriormente una situazione oggi difficile”.



“Il Fiume Chiese sarebbe, secondo i risultati dell'Istituto Superiore di Sanità, uno dei responsabili della legionella che tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2018 ha causato un elevato numero di malati e alcuni decessi. In particolare la scarsità di acqua sommata alle alte temperature avrebbe causato un effetto dannoso per la salute delle persone. Non a caso il picco di ammalati è stato individuato nei comuni lungo l'asta del fiume”, prosegue il consigliere del Carroccio.



Che continua: “A questa situazione si aggiunge che il Chiese è uno dei principali canali da cui proviene l'acqua per gli approvvigionamenti idrici ad uso civile e per l'agricoltura. Le associazioni agricole di categoria hanno già lanciato l'allarme. Il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli ha dichiarato che se non si prenderanno presto provvedimenti ci sarà già per la prossima stagione irrigua una crisi di acqua. I dati dicono che vi è stato un netto calo di approvvigionamento idrico visti i repentini cambiamenti climatici che hanno visto diminuire la presenza di neve ma anche l'assenza di piogge. Complessivamente in Lombardia, nell’area alpina e prealpina, secondo i dati dell’Arpa il manto nevoso attuale è inferiore del 26,8%”.



“In un simile contesto”, conclude Ceruti, “le partite sono molteplici e vi sono diversi interessi in gioco; è dunque indispensabile iniziare a ragionare per tempo trovando quanto prima le soluzioni più opportune non tralasciando il problema del deflusso minimo vitale. È indispensabile che ogni interlocutore faccia la sua parte e si assuma le proprie responsabilità. È pacifico che a fronte dei molteplici interessi andrà trovata un'intesa attraverso il dialogo e il confronto serio. Garantisco il mio impegno come consigliere del territorio per affrontare tutte le questioni in gioco. La stagione estiva è davvero vicina. Occorre muoversi in fretta”.