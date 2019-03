Cina, Conte: "Nessuna crisi di governo"

"Assolutamente non c'è aria di crisi nel governo sul capitolo Cina (la cosiddetta Via della Seta, ndr). Il governo quando si muove su questi scenari lo fa sempre in modo coordinato e coerente. Quello della Cina non è un capitolo che si improvvisa dall'oggi al domani, è stato preparato nei mesi scorsi, certo va affrontato con molta cautela". Così il premier Giuseppe Conte, che aggiunge: "Siamo un Paese inserito nell'Ue, collocato in un'alleanza tradizionale euro-atlantica e rimaniamo collocati in questa prospettiva di alleanze".



"Semplicemente - ha evidenziato Conte - ci apriamo una strada molto interessata dal punto di vista commerciale. Quello che andiamo a sottoscrivere non è un accordo vincolante ma un quadro che ci consentirà di valutare le opportunità".



"Ovviamente noi aderiamo a questo progetto infrastrutturale chiamato con omaggio alla tradizione italiana la 'Via della seta' - ha concluso - e lo facciamo con tutte le cautele necessarie".