Ventiseienne italo-senegalese uccisa a Manchester

Una ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester, in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto. Si tratta di una ragazza italiana di origini senegalesi, Lala Kamara, cresciuta in provincia di Brescia, dove ancora vive la sua famiglia, e residente a Calcinato. Si era trasferita nella città inglese tre anni fa per lavorare come infermiera.



La polizia inglese, dopo le prime indagini, ha fermato due ragazzi di 21 e 25 anni, accusati del delitto, avvenuto sabato nella casa dove viveva la giovane, che avrebbe iniziato un nuovo lavoro proprio ieri. Il padre della 26enne è già partito per l' Inghilterra: "Solo oggi saprò di più sul delitto", ha detto prima di imbarcarsi sul volo.