Caronno Pertusella, il Comune con più contagi del Varesotto

Caronno Pertusella, comune varesino alle porte di Milano, risulta essere il più coinvolto dal contagio del coronavirus, nell'area varesina accanto al capoluogo milanese. 10 i casi accertati ed ufficiali, ma ci giungono continuamente segnalazioni di altri casi sommersi, di una persona vicina al parroco (uno dei primi a risultare contagiati e ora tornato a casa) che circola liberamente e c'è persino la voce di ricoverati caronnesi all'ospedale milanese di Niguarda, di cui non si parla. Del parroco si dice abbia frequentato una residenza per anziani e sia stato ad un incontro di sacerdoti nel comasco. Voci incontrollate, che però girano per il Paese e creano il panico. Il parroco è tornato a casa, segno che sta bene e che non c'è pericolo. Ma non bisogna abbassare la guardia, né cedere al panico. Abbiamo visto la cassiera di una banca litigare con un anziano che voleva a tutti i costi entrare nell'istituto. "Uno alla volta", ha urlato la donna, mentre l'uomo insisteva nello stazionare nell'area bancomat ove c'era un altro cliente, in barba alla distanza di un metro.



E intanto scatta l'appello del sindaco Pd, Marco Giudici, che richiama tutti "ad un forte senso di responsabilità, verso sé stessi, verso la propria famiglia e verso gli altri. Stare a casa è l’unico modo per contenere la diffusione del virus". "Sul territorio sono oltre 10 i casi positivi al Coronavirus: dopo i primi casi definiti secondari e legati a stretti contatti con il parroco Don Franco (tornato a casa dopo il ricovero all’ospedale Sacco), il primo caso di Covid-19 nel Comune, gli ultimi non sono invece più riconducibili al primo contagio. Sono circa 70 le persone in quarantena e sotto osservazione", ha scritto SaronnoNews.



"A Caronno si è sviluppato un focolaio, nella provincia siamo il Comune con il maggior numero di casi di positività. Il risultato lo avremo soltanto se tutti noi riusciamo ad apprendere fino in fondo la gravità della situazione, il virus si sconfigge solo con l’autoisolamento. Altrimenti, il dilagare dell’epidemia, purtroppo, è dietro l’angolo", commenta il Primo Cittadino. E l'inito a restare a casa è più forte che mai.