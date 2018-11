Usa 2020, "Hillary si ricandiderà"

Quegli americani che speravano di essersene liberati hanno capito male. Hillary Clinton correrà di nuovo per la Casa Bianca nel 2020. E "sarà una Hillary 4.0 che ancora una volta reinventerà sé stessa". Ne sono convinti Mark Penn, consigliere di vecchia data della famiglia Clinton, e Andrew Stein, presidente del New York City Council vicino a Bill e Hillary.



L'ex first lady, affermano i due sul Wall Street Journal, ha il 75% di popolarità tra i dem e "una missione ancora da compiere: diventare la prima donna presidente. E non può lasciare senza vendetta il grido dei sostenitori di Trump 'lock her up', mettetela in galera". Certo che negli States non si castigano proprio mai...