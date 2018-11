Rissa tra adolescenti nelle Marche: a decine per gonfiarsi di botte

Decine di ragazzi tra i 14 e i 16 anni si sono dati appuntamento domenica sera via social davanti alla stazione ferroviaria di Porto Sant'Elpidio per darsele di santa ragione. Un episodio inquietante che ha richiamato l'attenzione di tanti residenti che hanno assistito al ritrovo del nugolo di minorenni che si sono presi a pugni e schiaffi in una sorta di lotta senza regole.



All'arrivo delle sirene della polizia però si sono dileguati per le vie cittadine. Sulla vicenda indaga la polizia locale anche per visionare le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Si cerca di capire se i ragazzini siano arrivati dai paesi limitrofi in treno o con scooter.