Immigrati, Salvini: "Non potevamo più permetterci finti profughi"

"Con 700mila sbarcati negli ultimi anni (grazie Pd) e 5 milioni di italiani poveri, non potevamo più permetterci un esercito di finti profughi in giro per le nostre città! Abbiamo dato un bel taglio.

Da sinistra mi attaccano con cortei e insulti? Segno che siamo su strada giusta". Cosi il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter.