Comunicato stampa del coordinatore Salvatore Trimarchi della Lega di Santa Teresa di riva,via i parcheggi a pagamento per i residenti,i residenti non devono pagare piu' il parcheggio bisogna fornire loro un pass.Faremo una raccolta firme se l'attuale amministrazione comunale non ci ascoltera',attualmente in paese deve pagare chiunque per noi della Lega non basta la tolleranza di 15 minuti vogliamo il parcheggio gratuito per tutti i residenti,questo sara' il primo punto fermo del nostro programma a Santa Teresa di riva. #RUSPA