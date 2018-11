Valentina Nappi e la sua campagna anti Lega: il web insorge

Valentina Nappi prosegue la sua campagna contro la Lega e Matteo Salvini. Sulla sua bacheca di Facebook si può trovare la foto del ministro dell’Interno a testa in giù. Sotto riportata una storia riguardante la disavventura di una ragazza rumena che ha subito violenza da un italiano. La pornostar di origini partenopee però è stata attaccata, come spesso sta accadendo da anni a questa parte, dai suoi haters. Pochi gradiscono la sua palese presa di posizione contro Matteo Salvini e la Lega, tenendo soprattutto conto del fatto che la Nappi non ha scritto alcuna frase in sostegno a Desirée, la teenager italiana barbaramente uccisa da immigrati di origini africane. Tra le persone che hanno duramente criticato la Nappi spicca il noto regista e scrittore ischitano Axel Ramirez, tesserato ed attivista della Lega ed ovviamente storico sostenitore di Matteo Salvini, che dal suo profilo Facebook ha commentato duramente le infelici uscite di Valentina Nappi, ricordando più volte come la partenopea, che si definisce comunista, abbia fatto fortuna nel paese più capitalista del Mondo, mettendo in luce a suo dire un'incoerenza imbarazzante.