La bella Sinistra "antirazzista"

"La sinistra ogni giorno agita a sproposito i fantasmi del razzismo, ormai unico suo argomento politico dopo i fallimenti dei loro sindaci, governatori e ministri, ma tace per la valanga di insulti razzisti che piovono, da sinistra, sul senatore Toni Iwobi, insultato perché leghista, ma offendendolo sul colore della pelle. Di fatto è l’unico cittadino italiano che non merita solidarietà per gli insulti razzisti che riceve. #IostoconToniIwobi". Così su Facebook il segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, parlamentare.