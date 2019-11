Giovani morti sulla strada, Mazzoleni: "Tenere sempre la guardia alta"

"La terza domenica di novembre sarà dedicata ai giovani morti in incidenti stradali. Stamattina al Pirellone abbiamo voluto ricordare queste tragedie. Gli incidenti stradali sono stati, l’anno scorso, la prima causa di morte per gli under 29, e le cause sono sempre le stesse: disattenzione, uso di cellulari mentre si guida, alta velocità, mancato rispetto delle norme e della segnaletica. Non dobbiamo abituarci o rassegnarci a questa cronaca nera triste e dolorosa, che al contrario ci ricorda che non dobbiamo mai abbassare la guardia per informare, prevenire e nei limiti del possibile cercare di evitare questi eventi luttuosi. Fermare le stragi dei giovani deve essere il nostro motto. Sempre". Così il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni.