Incendio nel reparto acciaieria dell’ex Ilva di Taranto

“Una siviera appena uscita dal Convertitore 1 si è bucata svestendo acciaio in fossa, procurando fiamme altissime che raggiungevano le tubazioni gas. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco evitato il peggio”.Lo denunciano Fim Cisl, Fiom Cgil e Uil Uilm ricostruendo l’incidente avvenuto oggi nello stabilimento siderurgico di Taranto. I sindacati evidenziano di aver assistito “a iniziative e manovre per gestire l’emergenza del tutto improvvisate e non proceduralizzate”.



Ad emergere per i sindacati è “una assenza della distribuzione d’acqua della linea d’emergenza” che doveva essere utile al reintegro delle cisterne e di supporto a tutta l’acciaieria in caso di incendio. “Riteniamo intollerabile l’intero accaduto a dimostrazione – rimarcano i sindacati – che l’acciaieria e tutti gli altri impianti necessitano di interventi immediati per la salute la sicurezza dei lavoratori”.