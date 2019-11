Clandestini accolti senza requisiti? Lega sulle barricate

"Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia per sapere se corrispondano al vero le indiscrezioni giornalistiche pubblicate da diversi quotidiani su un magistrato del tribunale di Firenze che nel corso di una messa in opera teatrale avrebbe ammesso di aver favorito l’accoglienza di domande per la protezione umanitaria senza requisiti. Vogliamo sapere se questo magistrato ha millantato o ha effettivamente violato le nostre leggi e nel caso se e quali provvedimenti verranno adottati a riguardo. Perché fino a prova contraria le leggi dovrebbe farle il Parlamento e i magistrati dovrebbero applicarle e rispettarle…". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.