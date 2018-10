Immigrati e zecche rosse, la Sinistra milanese chiede aiuto a... Salvini

“Prima Marcora che si appella al ministro degli Interni per sgomberare il centro sociale Leoncavallo; poi Mirabelli che chiede a Salvini aiuto per il boschetto della droga, feudo di bande di spacciatori marocchini; infine lo stesso sindaco Sala che chiede al ministro di avere più vigili per strada, dimenticandosi che è compito suo e non di Salvini. Evidentemente la Sinistra milanese è in cortocircuito pre-elettorale”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni commenta l'appello di Sala a Salvini sulla sicurezza.



E conclude: “Dopo avere ignorato per anni i problemi che lei stessa ha creato con scelte politiche scellerate, la Sinistra milanese adesso invoca l'aiuto del ministro leghista? Evidentemente si è finalmente resa conto che i suoi rappresentanti hanno miseramente fallito. Meglio tardi che mai. Peccato che a farne le spese, in tutti questi anni, siano stati in cittadini”.