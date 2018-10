SUICIDIO FORZA ITALIA CHE SCENDE IN PIAZZA CONTRO LA MANOVRA DEL GOVERNO

Forza italia annuncia la mobilitazione in piazza contro la manovra economica del governo e copia il partito democratico .Forza Italia sta cambiando nome piano piano chiamandosi "FORZA SUICIDIO" perche' chi manifestera' in piazza o chi ha manifestato col pd certamente non vuol bene all'Italia . E'la prima volta nella storia che vediamo partiti che scendono in piazza contro i giovani contro i poveri contro gli imprenditori e contro i pensionati, in Italia tutto puo succedere .Berlusconi e vogliamo ricordarlo ai nostri elettori promise e disse in campagna elettorale che voleva attuare il reddito di dignita' ovvero l'aumento delle pensioni minime a 1.000 euro e pensioni alle casalinghe, adesso che il governo del cambiamento sta attuando queste misure per il bene dell'Italia Berlusconi e le sue badanti si tirano fuori e per i loro interessi non pensano al bene dell'Italia percio' Forza Italia si sta chiamando Forza suicidio perche gli elettori non hanno la memoria corta. valerio del signore