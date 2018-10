Sicilia:da Siracusa a Trapani piu' di dodici ore di treno

La distanza fra Siracusa e Trapani e' di quasi 400 Km ancora oggi per percorrere questa tratta in treno servono piu' di dodici ore,mentre tra Villa San Giovanni e Milano la stessa durata,e' evidente qualcosa non va.Negli anni di statuto speciale che la Sicilia ha nessun governo regionale ha saputo sfruttarlo al meglio per la Sicilia,infatti vedi oggi autostrade a pagamento che sono delle vere e proprie trappole per gli automobilisti,le ferrovie come vedete nel grafico nemmeno a parlarne,le strade statali peggio di peggio,ponti e strade provinciali da terzo mondo,i cittadini siciliani sono esasperati e i vertici della Regione Sicilia dicono che il governo nazionale li ha lasciati soli,non e' assolutamente cosi' La Sicilia e' a statuto speciale quindi sono i vertici regionali a decidere su trasporti e viabilita'.