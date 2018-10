M5S: "Centri per l'impiego? Tre mesi e saranno riassestati"

Servono tre mesi per riassestare i Centri per l'impiego in vista dell'introduzione del reddito di cittadinanza. A dirlo è Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, ospite di Agorà su Rai 3. "Non c'è un problema di budget - sostiene - c'è il problema che per far funzionare il reddito di cittadinanza abbiamo bisogno di mettere mano ai Centri per l'impiego, che sono obiettivamente imbarazzanti. Abbiamo bisogno di tre mesi, stiamo lavorando da tempo sul come iniziare l'attività di riforma dei Centri per l'impiego. Non è che iniziamo il primo gennaio".