Sassari, beccati con la droga nel trasportino per animali

Avevano nascosto la droga in un trasportino per animali, ma il loro stratagemma si è rivelato inutile. I carabinieri della Compagnia di Quartu hanno arrestato due operai sassaresi, Giovanni Luiu, 32 anni, e Umberto Depalmas, di 23, per detenzione e spaccio di stupefacenti: in macchina nascondevano un chilo di cocaina.



I due sono stati bloccati dai militari in un'area di servizio sulla statale 131, a Sestu. Perquisendo la loro Renault Clio, è stato notato il trasportino con all'interno una coperta: serviva per 'tenere in caldo' un chilo di cocaina. Da qui l'arresto. Le indagini proseguono per individuare provenienza e destinazione della droga.