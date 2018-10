Boldrini: "Sono a fianco degli studenti che protestano contro il Governo"

"Sono al fianco dei 70mila ragazzi e ragazze che oggi hanno manifestato contro il governo in oltre cinquanta piazze italiane. Episodi isolati e da condannare non offuscano il valore di questa grande mobilitazione pacifica". Lo dichiara Laura Boldrini, liquindando con una frase il fatto che qualche zecca rossa non abbia trovato di meglio che bruciare sulla pubblica piazza, come si faceva un tempo con le streghe e gli eretici, due simulacri di Salvini e Di Maio (ma quando su un palco leghista venne mostrata una bambola di gomma e si disse che era lei, fece fuoco e fiamme...).



"Lega e Movimento 5 Stelle nel contratto di governo", aggiunge, "avevano promesso di restituire alla scuola, agli studenti e agli insegnanti il ruolo che meritano nella nostra società. Chiacchiere al vento, di fronte a una realtà drammatica fatta di istituti fatiscenti e non a norma e docenti non adeguatamente retribuiti pare che nella manovra ci saranno solamente tagli e zero investimenti. Forza ragazzi, forze ragazze, rivendicate il vostro futuro!". Chissà se ricorda che la scuola è stata massacrata con la riforma di kompagna Fedeli...