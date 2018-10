Salvini bruciato sulla pubblica piazza, la protesta dei leghisti varesini

Gli eventi di Torino contro Salvini e Di Maio rappresentano l'ipocrisia della sinistra radical chic, che gioca a fare la rivoluzione salvo poi mostrare due pesi e due misure. Viene da sorridere pensando al #massimoimpegno della sinistra contro la tradizionale Giöbia, e che ora il #massimoimpegno sia nel non urtare i centri sociali". Così Davide Quadri, Coordinatore provinciale della Lega Giovani di Varese, e Matteo Guarneri, Coordinatore della Lega Giovani di Busto Arsizio e Consigliere comunale in città.

“Soprattutto non si capisce come mai sia politicamente bruciare i fantocci dei due vicepremier durante una manifestazione di puro odio – commentano i due giovani leghisti - mentre sia assolutamente politicamente scorretto, anzi immorale e ultrafascista, tenere vive le tradizioni locali, come quella del falò della Festa della Giöbia. Chi ha buona memoria, se lo ricorda… due pesi e due misure, come sempre. Perché ancora oggi, nel 2018, c’è chi pensa che la maggioranza degli italiani voti da quella che loro considerano come la parte sbagliata. Mentre gli italiani hanno scelto chi veramente li rappresenta”.