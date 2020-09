Arriva l'app che azzera il reso delle calzature

Sviluppo del mercato online, abbattimento dell'impatto ambientale e piena soddisfazione del cliente. Tutto questo potrà essere possibile grazia a un'app italiana sviluppata con l'università di Cambridge. Si chiama Snapfeet e nei primi test reali, realizzati con brand dell'alta moda, le percentuali di reso degli acquisti online sono calati del 95%.



Percentuali che nel mercato delle calzature online, che secondo le ultime stime a livello globale vale 96 miliardi di dollari e che entro il 2022 dovrebbe raggiungere addirittura i 135 miliardi, potrebbero significare un'ottimizzazione delle risorse enorme a cui si aggiungerebbe un impatto ambientale ridotto a beneficio sia degli imprenditori sia dei consumatori.



Snapfeet, che sarà a breve lanciata sul mercato, permette di scegliere la scarpa perfetta comodamente da casa o in negozio senza necessità di provarla. Si tratta di un'app totalmente gratuita per gli acquirenti di scarpe che permetterà di provare le calzature grazie alla Realtà Aumentata e di scoprire in pochi istanti la taglia corretta e l'indice di confort, realizzando la scansione in 3D del piede con il solo smartphone.