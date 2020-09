Rubavano benzina dalle auto. Arrestati

Due ladri, entrambi italiani, sono stati sorpresi dai carabinieri di Civita Castellana mentre rubavano carburante da un'auto in sosta. I due sono stati fermati e trovati in possesso di una tanica di 20 litri già rubati. Accertando il loro tragitto a ritroso, i militari hanno poi scoperto che avevano appena rubato benzina da altre tre macchine ferme in sosta. I carabinieri li hanno dichiarati in arresto e condotti in caserma dopo avere sequestrato la refurtiva.