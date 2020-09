Scuola nel caos. E arrivano i consigli di Save the children

Mentre i sindacati lanciano l'allarme, sostenendo che c'è il rischio che un istituto su quattro non riaprirà, Save the children invia un messaggio agli educatori. "Dopo mesi di prolungata sospensione delle attività scolastiche in presenza, la scuola riapre le sue porte e torna ad essere luogo di socializzazione e apprendimento per bambini e ragazzi. Per prepararsi a sostenere e accompagnare anche i più piccoli in questo passaggio importante, Save the Children ha messo a punto pochi semplici suggerimenti, attraverso i quali i genitori e gli adulti possano adottare comportamenti e strategie per una ripartenza che si lasci alle spalle i mesi di isolamento che molti bambini hanno dovuto attraversare", fanno sapere.



"Ascoltare. L'ascolto dei bambini è il primo passo per comprendere quale sia il loro stato emotivo rispetto alla ripresa delle attività scolastiche accogliendo le loro eventuali preoccupazioni. Sarà fondamentale non solo rassicurarli e quindi evitare di esprimere eccessiva preoccupazione e ansia legate al contagio da Covid-19, ma anche stimolare la condivisione delle attività scolastiche, il racconto di esperienze nuove, positive e divertenti che vivranno a scuola".



"Collaborazione. La ripresa delle attività scolastiche dopo la sua sospensione, rappresenta un momento molto delicato sia per bambini e ragazzi che per gli insegnanti. Per questo è indispensabile collaborare con loro, cercando di trasmettere messaggi coerenti in linea con quelli di dirigenti insegnanti e personale scolastico. Solo lavorando insieme si avrà una ripresa sicura e una scuola accessibile a tutti", dicono.