Consigliera Pd insultata sui social. Lei risponde citando i porno

L'indimenticato Lando, il fumetto a luci rosse delle Edizioni Squalo di Milano, la casa editrice fondata nel 1972 da Renzo Barbieri, che diventò leader nell'editoria hard (ma che pubblicò anche interessanti tascabili a firma di futuri grandi nomi del fumetto italiano come Milo Manara e Magnus; la diffusione delle videocassette hard core ne decretò poi la fine). Lando era ispirato ai film erotici di Lando Buzzanca, che peraltro non gradì che venisse usata la sua immagine ed entrò in causa con la casa editrice. Anni in cui un'Italia frizzante e libertina rompeva certi tabù del bigottismo e del perbenismo imperante.