Fondi Lega, Salvini: "Sono anni che cercano e non trovano niente"

"Sono tranquillissimo, sono anni che cercano i soldi in Russia e in Svizzera, in Lussemburgo, San Marino, Liechtenstein e non trovano niente, perché gli unici soldi la Lega li chiede agli italiani attraverso i contributi volontari e con quello che versano tutti i mesi i suoi parlamentari". Lo ha detto a Bari il leader della Lega Matteo Salvini, a margine del comizio a sostegno di Raffaele Fitto, rispondendo a una domanda dei giornalisti a proposito dell'arresto dei commercialisti vicini alla Lega. "Altri soldi non ne chiediamo e non ne abbiamo bisogno", ha aggiunto.