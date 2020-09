Gualtieri: "Inaccettabile la morte di Willy"

"La morte inaccettabile di Willy Monteiro ha spezzato il cuore di tutti. Il mio pensiero commosso va alla sua famiglia e a tutta la comunità. Non dimenticheremo mai il suo altruismo. La giustizia arriverà. Violenza e sopraffazione non devono avere cittadinanza nella nostra società". Così in un tweet il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sull'uccisione del giovane a Colleferro.