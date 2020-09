Willy, Fontana: "Vittima di insana violenza"

''Desidero esprimere il mio cordoglio, insieme a quello di tutta la Lombardia, per la morte di Willy Monteiro, un giovane coraggioso ed eroico, vittima della più crudele, insana e infame violenza''. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.



''Difficile -sottolinea- trovare parole di conforto per i familiari, impossibile capire la condotta criminale di coloro che non hanno compreso il valore della vita cedendo all'assenza dei più elementari valori umani. Una vicenda che ha sconvolto tutti ma che ci costringe ad interrogarci su come poter arginare la cultura della violenza affinché non si riproponga nuovamente. Una preghiera per Willy, consci che il suo sacrificio resterà un insegnamento nel tempo''.