Salvini: "Inciucio Renzi-Cinquestelle? Truffa agli italiani"

"Renzi di nuovo al governo grazie ai 5Stelle? Una truffa contro gli italiani, una vergogna". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini. "Il Pd deve avere il coraggio e la determinazione di trattare un accordo di governo con il M5S in chiave anti-Salvini". Lo afferma l'ex deputato e coordinatore della segreteria dem, Goffredo Bettini, in un'intervista al Corriere della sera.



"L'idea di un governo istituzionale, di transizione, di un governo del presidente, chiamatelo come volete, è un tragico errore. E bene ha fatto, con coraggio, Nicola Zingaretti a opporsi con forza. Dopo esserci fatti carico di una manovra economica pesantissima, che avrebbe come obiettivo quello di porre rimedio ai guai provocati dal governo gialloverde, torneremmo comunque al voto nel giro di poco. Con la certezza di vedere decuplicato il rischio della deriva plebiscitaria di Salvini".



Bettini parla esplicitamente di "un governo politico di legislatura", sorretto da una maggioranza Pd-M5s. "È un tentativo difficilissimo ma vale la pena di provarci. Salvini non lo contrasti con gli insulti, né con le polemiche sulla moto d'acqua o sulle sue mutande, né tantomeno con un governicchio che gli darebbe l'arma, fasulla ma efficace, di sostenere che stiamo facendo un golpe per evitare il voto democratico. Soltanto un accordo di legislatura, basato su una profonda riflessione politica, può consentire al Pd e al M5S di rispondere alla rivoluzione conservatrice lanciata dal leader della Lega".